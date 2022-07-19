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Били из авиации и артиллерии. Полиция показала последствия обстрелов Донецкой области

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Донецк, Вторник 19 июля 2022 11:30
Били из авиации и артиллерии. Полиция показала последствия обстрелов Донецкой области Фото: оккупационные войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Руслан Гаращенко

За сутки российский оккупационные войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Враг бил по жилым кварталам из авиации, артиллерий и РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Нацполиции.

"Враг ударил по городам Бахмут, Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледарь, Селидово, пгт Нью-Йорк, селах Ивановское, Покровское. Разрушениям подверглись 22 гражданским объектам: 15 частных домов, два завода, молочная ферма, техникум", - говорится в сообщении.

По факту массированных обстрелов полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов Донецкой области 18 июля погиб мирный житель Авдеевки, еще двое получили ранения.

Как известно, противник продолжает пытаться продвинуться на Донецком и Славянском направлениях.

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