Били из авиации и артиллерии. Полиция показала последствия обстрелов Донецкой области

За сутки российский оккупационные войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Враг бил по жилым кварталам из авиации, артиллерий и РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Нацполиции.

"Враг ударил по городам Бахмут, Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледарь, Селидово, пгт Нью-Йорк, селах Ивановское, Покровское. Разрушениям подверглись 22 гражданским объектам: 15 частных домов, два завода, молочная ферма, техникум", - говорится в сообщении. По факту массированных обстрелов полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.