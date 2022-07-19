RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську: під завалами залишаються люди

Фото: окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в черговий раз обстріляли Слов'янськ. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Вадима Ляха.

"На жаль, Слов'янськ знову обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені", - написав він.

Зараз влада уточнює інформацію про наслідки обстрілу.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Ворог бив по житлових кварталах з авіації, артилерії та РСЗВ.

За даними місцевої влади, в результаті обстрілу загинув мирний житель Авдіївки, ще двоє отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецькракетный ударВійна в Україні