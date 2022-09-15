Оккупанты нанесли удар по Запорожью

Российские оккупанты атаковали Запорожье, прилет зафиксировали возле инфраструктурного предприятия города.
Об этом заявил и.о мэра Запорожья Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
В настоящее время известно, что в здании вылетели стекла.
По словам Куртева, в результате атаки объект был обесточен.
По предварительным данным, пострадавших в результате прилета нет.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову.
Как рассказал мэр Игорь Терехов, прилет был в Киевском районе.
Позже звуки взрывов раздались в Кропивницком. Предварительно, сработала ПВО, сообщили в Кировоградской ОВА.
Кроме того, ночью прогремели взрывы в Николаеве.
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