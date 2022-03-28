Оккупанты нанесли удар по Северодонецку: разрушены 5 домов, 7 человек пострадали

По его словам, оккупанты обстреляли один из жилых массивов, что привело к многочисленным разрушениям. Для ликвидации последствий вражеской атаки привлекли почти всех спасателей.

"В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух - почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семерых человек, среди них есть раненые. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются", - говорится в сообщении.

Гайдай добавил, что оккупанты также обстреляли Рубежное. Один раненый направлен в больницу.