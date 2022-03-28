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Оккупанты нанесли удар по Северодонецку: разрушены 5 домов, 7 человек пострадали

Фото: оккупанты обстреляли Северодонецк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в понедельник, 28 марта, снова обстреляли город Северодонецк Луганской области. В результате атаки разрушены 5 домов, по меньшей мере 7 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, оккупанты обстреляли один из жилых массивов, что привело к многочисленным разрушениям. Для ликвидации последствий вражеской атаки привлекли почти всех спасателей.

"В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух - почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семерых человек, среди них есть раненые. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются", - говорится в сообщении.

Гайдай добавил, что оккупанты также обстреляли Рубежное. Один раненый направлен в больницу.

Как сообщало РБК-Украина ранее, российские оккупанты не оставляют намерения захватить Луганскую область, однако украинские защитники отражают вражеские атаки.

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