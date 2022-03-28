Окупанти завдали удару по Сєвєродонецьку: зруйновані 5 будинків, 7 людей постраждали

За його словами, окупанти обстріляли один із житлових масивів, що призвело до чисельних руйнувань. Для ліквідації наслідків ворожої атаки залучили майже всіх рятувальників.

"В одному з домів зруйновані два верхні поверхи, ще у двох - майже відсутні по два під’їзди в кожному. З-під завалів вже підняли сімох осіб, серед них є поранені. Пошуки людей, у тому числі дітей, тривають", - йдеться у повідомленні.

Гайдай додав, що окупанти також обстріляли Рубіжне. Одного пораненого направлено до лікарні.