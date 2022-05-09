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Войска РФ нанесли удар по Одесской области 4 ракетами типа "Оникс"

Фото: Оккупанты нанесли удар по Одесской области 4 ракетами типа "Оникс" (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня утром по Одесской области был нанесен ракетный удар 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион". Ракетный обстрел был совершен с территории Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского городского совета.

"Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население", - говорится в сообщении.

При это отмечается, что очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону.

"Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Одессе произошел мощный взрыв. По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, украинские средства ПВО сбили очередную ракету над городом. Целью, предположительно, был аэропорт.

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