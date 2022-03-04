ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у центрі Чернігова: загинули 47 людей

Новость на русском →
Україна , П'ятниця 04 березня 2022 12:50
Окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у центрі Чернігова: загинули 47 людей Фото: у Чернігові загинули 47 осіб (місцева ОДА)
Автор: Кароліна Гайдук

Російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова вчора, 3 березня. В результаті авіаційних ударів загинули 47 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Чернігівської обласної адміністрації.

"3 березня в результаті бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинули 47 осіб: 38 чоловіків і 9 жінок. Врятовано 18 осіб", - зазначають в ОДА.

Відзначимо, що російські окупанти вчергове відкрили вогонь по Чернігову. При обстрілі сталося попадання снаряда в нафтобазу.

Нагадаємо, що Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Чернігів Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна