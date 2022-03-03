Горит резервуар с дизтопливом. Оккупанты обстреляли нефтебазу в Чернигове
Российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по Чернигову. При обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу.
Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.
"3 марта около 08:10 в Чернигове по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" при обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. м куб. дизельного горючего", - говорится в ведомстве.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечены 25 человек и 9 ед. техники.
Фото: ГСЧС Украины
Напомним, в Чернигове жителей призывают оставаться дома или в укрытиях. Покидать город запрещено, ведь выезды из него заминированы.
Отметим, что Чернигов держит оборону, город никто никому не сдаст.
РБК-Украина писало, что ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к гражданам, имеющим оружие, получить задачи по защите города. Он заверил, что "город мы никому не сдадим".