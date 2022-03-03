Горит резервуар с дизтопливом. Оккупанты обстреляли нефтебазу в Чернигове

Российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по Чернигову. При обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу.

Об этом сообщает РБК-Украины , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины .

"3 марта около 08:10 в Чернигове по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" при обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. м куб. дизельного горючего", - говорится в ведомстве.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечены 25 человек и 9 ед. техники.