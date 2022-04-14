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Окупанти завдали ракетного удару по заводу у Краматорську: зруйновано цех

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Краматорськ, Четвер 14 квітня 2022 17:01
Окупанти завдали ракетного удару по заводу у Краматорську: зруйновано цех Окупанти завдали ракетного удару по Краматоську (facebook.com/maxim.viktorovich.efimov)
Автор: Тетяна Самарук

Сьогодні, 14 лютого, близько 14:00 годин російські окупанти завдали ракетного удару по споруді заводу "Енергомашспецсталь" (ЕМСС) у Краматорську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Максима Єфимова.

Зокрема, внаслідок цього зруйновано один із цехів, який технологічно важливий для виготовлення замовлень.

Також наразі число жертв і руйнування уточняються.

"Жодних військових там не було. Знищують промисловість України. Слів немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Росія обстріляла вокзал у Краматорську.

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