Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: пытаются уничтожить инфраструктуру города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию .

"Около 30 минут назад в Запорожье зафиксировано два "прилета", - сообщили в ОВА.

Отмечается, что в результате ракетного удара пострадавших нет. Подробности о последствиях атаки в областной администрации пообещали сообщить позже.

Как заметили в ОВА, противник наносит ракетные удары по Запорожью с целью нанести ущерб городской инфраструктуре. Жителей просят ничего не фотографировать и не распространять фото- и видеоматериалы с последствиями вражеских атак.