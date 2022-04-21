Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву, под обстрел попал филиал "Суспильного"
Ночью 20 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев. При этом ракетные удары попали в инфраструктуру николаевского филиала "Суспильного".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
К счастью, погибших и пострадавших после ракетного удара нет.
"Суспильне Николаев продолжает работать и оперативно информировать обо всем, что происходит в городе и области", - говорится в сообщении.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе раздаются взрывы. Он призвал местных жителей не выходить из укрытия.
Мы также писали о том, что, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты пытаются наступать и выйти на административные границы в направлении Николаева.
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