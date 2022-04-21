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Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: пытаются уничтожить инфраструктуру города

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Запорожье, Четверг 21 апреля 2022 13:37
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: пытаются уничтожить инфраструктуру города Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Днем 21 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Противник пытается уничтожить городскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

"Около 30 минут назад в Запорожье зафиксировано два "прилета", - сообщили в ОВА.

Отмечается, что в результате ракетного удара пострадавших нет. Подробности о последствиях атаки в областной администрации пообещали сообщить позже.

Как заметили в ОВА, противник наносит ракетные удары по Запорожью с целью нанести ущерб городской инфраструктуре. Жителей просят ничего не фотографировать и не распространять фото- и видеоматериалы с последствиями вражеских атак.

Напомним, в ночь на 21 апреля противник обстрелял Днепропетровскую область из реактивных систем залпового огня.

Отметим, под утро 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву.

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