Оккупанты нанесли ракетный удар возле центра Харькова

По его словам, зафиксировали интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Также данные о пострадавших уточняются.

Кроме того, отмечается, что сейчас продолжаются бои за Изюм, в этом направлении Вооруженные Силы держат позиции.

Также в одном из населенных пунктов рядом с Изюмом эвакуировали около 2500 человек.

"Делаем это для того, чтобы предупредить возможные неблагоприятные последствия. Это не значит, что мы теряем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед. Благодаря ВСУ, эвакуация прошла без обстрелов", - говорится в сообщении.

К тому же за эти сутки ВСУ уничтожили 4 самолета: 1 истребитель и 3 бомбардировщика.