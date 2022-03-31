В Харькове разоблачили ботоферму РФ: рассылала СМС военным с предложениями сдаться
Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове управляемую Россией ботоферму, что работала исключительно по украинским военным и сотрудникам правоохранительных ведомств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что военным и правоохранителям рассылали СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов.
"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!"- говорилось в СМС.
Отмечается, что за время работа ботоферма отправила около 5 тысяч СМС.
Однако ботоферму довольно быстро обнаружили и обезвредили кіберфахівці СБУ.
Все оборудование ботофермы было размещено на Днепропетровской области, но дистанционно управлялось из России.
Ранее мы сообщали, что СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов.
Также мы писали, что СБУ зафиксировала доказательство военных преступлений России.
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