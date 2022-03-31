ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове разоблачили ботоферму РФ: рассылала СМС военным с предложениями сдаться

Новина українською →
Харьков, Четверг 31 марта 2022 20:47
В Харькове разоблачили ботоферму РФ: рассылала СМС военным с предложениями сдаться СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове управляемую Россией ботоферму, что работала исключительно по украинским военным и сотрудникам правоохранительных ведомств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что военным и правоохранителям рассылали СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов.

"Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!"- говорилось в СМС.

Отмечается, что за время работа ботоферма отправила около 5 тысяч СМС.

Однако ботоферму довольно быстро обнаружили и обезвредили кіберфахівці СБУ.

Все оборудование ботофермы было размещено на Днепропетровской области, но дистанционно управлялось из России.

Ранее мы сообщали, что СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов.

Также мы писали, что СБУ зафиксировала доказательство военных преступлений России.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Служба безопасности Украины
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину