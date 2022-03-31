RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдали ракетного удару біля центра Харкова

Окупанти завдали ракетного удару у Харкові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові російські окупанти завдали ракетного удару неподалік центру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, зафіксували інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Також дані про постраждалих уточнюються.

Окрім того, зазначається, що наразі тривають бої за Ізюм, у цьому напрямку Збройні Сили тримають позиції.

Також в одному із населених пунктів поряд з Ізюмом евакуювали близько 2500 людей.

"Робимо це для того, аби попередити можливі несприятливі наслідки. Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків вперед. Завдяки ЗСУ, евакуація пройшла без обстрілів", - йдеться у повідомленні.

До того ж за цю добу ЗСУ знищили 4 літаки: 1 винищувач і 3 бомбардувальники.

Раніше ми повідомляли, що під Черніговом російські окупанти розстріляли колону волонтерів.

Також ми писали, що у Харкові викрили ботоферму РФ, яка розсилала СМС військовим із пропозиціями здатися.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВторгнення Росії до України