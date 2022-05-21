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Оккупанты нанесли ракетный удар по Ровенской области, - ОВА

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Ровенской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли ракетный удар по Ровенской области. Сейчас количество жертв и масштабы разрушений неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.

"По территории области нанесен ракетный удар. По объекту военной инфраструктуры. Число жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы", - заявил Коваль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 21 мая, в районе города Немиров в Винницкой области заметили вражескую ракету, которую после этого уничтожила ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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