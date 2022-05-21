Окупанти завдали ракетного удару по Рівненській області, - ОВА

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

"По території області завдано ракетний удар. По об'єкту військової інфраструктури. Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються . На місці працюють

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 21 травня, в районі міста Немирів у Вінницькій області помітили ворожу ракету, яку після цього знешкодила ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.