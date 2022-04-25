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Оккупанты нанесли ракетный удар в районе вокзала в Коростене

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Коростеню (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска 25 апреля нанесли ракетный удар в районе железнодорожного вокзала в Коростене (Житомирская область). На данный момент информации о жертвах нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Владимира Москаленко.

"Сегодня в 08:30 в районе ближе к железнодорожному произошел взрыв ракеты. Пока информация выясняется, данных о погибших нет, но людей напугали", - отметил он.

По его словам, позже будут известны подробности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня оккупанты накрыли ракетными ударами пять железнодорожных станций. Известно об ударах по инфраструктуре в Жмеринке, Казатине, в Ровенской и Львовской областях.

Также известно, что в результате ударов есть погибшие и раненые. Более точной информации пока нет.

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