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Окупанти завдали ракетного удару в районі вокзалу в Коростені

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Коростеню (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська 25 квітня завдали ракетного удару в районі залізничного вокзалу в Коростені (Житомирська область). На даний момент інформації про жертви немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення мера Володимира Москаленка.

"Сьогодні о 08:30 в районі ближче до залізничного стався вибух ракети. Поки інформація з'ясовується, даних про загиблих немає, але людей налякали", - зазначив він.

За його словами, пізніше будуть відомі подробиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні окупанти накрили ракетними ударами п'ять залізничних станцій. Відомо про удари по інфраструктурі в Жмеринці, Козятині, в Рівненській та Львівській областях.

Також відомо, що в результаті ударів є загиблі і поранені. Більш точної інформації поки немає.

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