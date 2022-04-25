Окупанти завдали ракетного удару в районі вокзалу в Коростені

Російські війська 25 квітня завдали ракетного удару в районі залізничного вокзалу в Коростені (Житомирська область). На даний момент інформації про жертви немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення мера Володимира Москаленка.

"Сьогодні о 08:30 в районі ближче до залізничного стався вибух ракети. Поки інформація з'ясовується, даних про загиблих немає, але людей налякали", - зазначив він. За його словами, пізніше будуть відомі подробиці.