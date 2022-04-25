Оккупанты нанесли ракетный удар в районе вокзала в Коростене

Российские войска 25 апреля нанесли ракетный удар в районе железнодорожного вокзала в Коростене (Житомирская область). На данный момент информации о жертвах нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Владимира Москаленко.

"Сегодня в 08:30 в районе ближе к железнодорожному произошел взрыв ракеты. Пока информация выясняется, данных о погибших нет, но людей напугали", - отметил он. По его словам, позже будут известны подробности.