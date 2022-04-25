Оккупанты нанесли ракетный удар в районе вокзала в Коростене
Российские войска 25 апреля нанесли ракетный удар в районе железнодорожного вокзала в Коростене (Житомирская область). На данный момент информации о жертвах нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Владимира Москаленко.
"Сегодня в 08:30 в районе ближе к железнодорожному произошел взрыв ракеты. Пока информация выясняется, данных о погибших нет, но людей напугали", - отметил он.
По его словам, позже будут известны подробности.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня оккупанты накрыли ракетными ударами пять железнодорожных станций. Известно об ударах по инфраструктуре в Жмеринке, Казатине, в Ровенской и Львовской областях.
Также известно, что в результате ударов есть погибшие и раненые. Более точной информации пока нет.
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