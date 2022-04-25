Окупанти завдали ракетного удару в районі вокзалу в Коростені
Російські війська 25 квітня завдали ракетного удару в районі залізничного вокзалу в Коростені (Житомирська область). На даний момент інформації про жертви немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення мера Володимира Москаленка.
"Сьогодні о 08:30 в районі ближче до залізничного стався вибух ракети. Поки інформація з'ясовується, даних про загиблих немає, але людей налякали", - зазначив він.
За його словами, пізніше будуть відомі подробиці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні окупанти накрили ракетними ударами п'ять залізничних станцій. Відомо про удари по інфраструктурі в Жмеринці, Козятині, в Рівненській та Львівській областях.
Також відомо, що в результаті ударів є загиблі і поранені. Більш точної інформації поки немає.
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