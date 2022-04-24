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Оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району, есть погибший

Фото: спасатели разбирают завалы (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска в ночь на 24 апреля нанесли ракетный удар по Павлоградскому району. Известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"У нас три ночных "прилета" - в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожено 8 построек. Под завалами три легковых авто и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом", - отметил он.

По его словам, две ракеты попали в промышленное предприятие, в результате разрушено производственное здание, людей не задело.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили 8 населенных пунктов в Херсонской области и отбили несколько штурмов.

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