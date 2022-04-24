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Окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району, є загиблий

Фото: рятувальники розбирають завали (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська в ніч на 24 квітня завдали ракетного удару по Павлоградському району. Відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"У нас три нічних "прильоти" - в Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено 8 будівель. Під завалами три легкових авто і одна вантажівка. Вибуховою хвилею вибило скло і заблокувало двері в житловому будинку поруч", - зазначив він.

За його словами, дві ракети потрапили в промислове підприємство, в результаті зруйновано виробничу будівлю, людей не зачепило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України звільнили 8 населених пунктів у Херсонській області та відбили кілька штурмів.

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