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Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Черниговской области

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска утром 28 июля нанесли ракетный удар по Черниговской области. Зафиксировано попадание в районе поселка городского типа Гончаровское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Сообщается, что ракеты были выпущены с территории Беларуси. В регионе также сработала система ПВО.

Ранее мы писали, что утром 28 июля войска противника обстреляли Вышгородский район Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры.

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