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Окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Чернігівської області

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вранці 28 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Зафіксовано попадання в районі селища міського типу Гончарівське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Повідомляється, що ракети були випущені з території Білорусі. У регіоні також спрацювала система ППО.

Раніше ми писали, що вранці 28 липня війська противника обстріляли Вишгородський район Київської області. Обстрілу піддався об'єкт інфраструктури.

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