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Оккупанты нанесли ракетный удар недалеко от Одессы, - глава ОВА

Оккупанты нанесли удар возле Одессы (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты нанесли ракетный удар возле Одессы. Отмечается, что пострадавших в результате этого нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Одесской ОВА Максима Марченка.

"Сегодня враг нанес ракетный удар недалеко от Одессы. К счастью, пострадавших нет", - сказал Марченко.

Отмечается, что в четверг ночью военные РФ нанесли удар с берегового ракетного комплекса "Бастион" по поселку Красноселка Одесской области. В результате есть погибшие и раненые, повреждены объекты инфраструктуры.

По словам главы ОВА, в Одесской области вводится комендантский час из-за опыта обстрела мирных жителей в Краматорске и из-за угрозы нового ракетного удара по Одессе.

В частности, ограничения вводятся с 21 часа 9 апреля до 6 утра 11 апреля.

Ранее мы сообщали, что российская армия нанесла ракетный удар по одному из объектов в Одессе.

Также мы писали, что побережье Одессы остается довольно опасным.

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Одесса