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Окупанти завдали ракетного удару неподалік Одеси, - голова ОВА

Окупанти завдали удару біля Одеси (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти завдали ракетного удару біля Одеси. Зазначається, що постраждалих внаслідок цього немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

"Сьогодні ворог завдав ракетний удар неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає", - сказав Марченко.

Зазначається, що у четвер вночі військові РФ завдали удару з берегового ракетного комплексу "Бастіон" по селищу Красносілка Одеської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені, пошкоджено об'єкти інфраструктури.

За словами голови ОВА, в Одеській області вводиться комендантська година через досвід обстрілу мирних мешканців у Краматорську та через загрозу нового ракетного удару по Одесі.

Зокрема, обмеження вводяться з 21 години 9 квітня до 6 ранку 11 квітня.

Раніше ми повідомляли, що російська армія завдала ракетного удару по одному з об'єктів в Одесі.

Також ми писали, що узбережжя Одеси залишається досить небезпечним.

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Одеса