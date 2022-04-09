Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду: есть пострадавшие

"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", - написал он.

Напомним, что ранее российские оккупанты уже нанесли ракетные удары по инфраструктуре Миргорода, в частности 2 апреля.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 45-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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