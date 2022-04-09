Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду: є постраждалі

"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", - написав він.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти вже завдали ракетних ударів по інфраструктурі Миргорода, зокрема 2 квітня.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 45-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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