UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой. Повреждены 20 домов, есть погибший

Фото: последствия обстрела Лозовой (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой (Харьковская область). В результате повреждены 20 домов, погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД.

Сообщается, что 22 марта противник нанес четыре ракетных удара, в результате которых погиб мужчина и 9 человек получили ранения. Их доставили в больницу с телесными повреждениями разных степеней тяжести.

"Снарядами оккупантов полностью разрушены четыре дома, повреждено около 20 домов, объекты гражданской инфраструктуры, в частности, школа и детсад. Сотрудники полиции документируют последствия, причиненные преступными действиями российской армии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось об обстреле Ингульского района Николаева, в результате чего погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины