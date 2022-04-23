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Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Повреждена газовая труба

Фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия 23 апреля нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. В результате действий оккупантов повреждена газовая труба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Имеем "прилет" в Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров", - говорится в сообщении.

Вследствие удара повреждена газовая труба низкого давления. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте удара работают специалисты.

"Оккупанты продолжают целиться по "стратегическим" объектам. "Демилитаризуют" наши поля и огороды", - добавил Резниченко.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате повреждены военный объект и два жилых дома.

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