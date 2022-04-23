Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Пошкоджена газова труба

Російська армія 23 квітня завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. В результаті дій окупантів пошкоджена газова труба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Маємо "приліт" у Дніпровському районі. Ракета прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 метри", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару пошкоджена газова труба низького тиску. На щастя, ніхто з людей не постраждав. На місці удару працюють фахівці.
"Окупанти продовжують цілити по "стратегічним"об’єктам. "Демілітаризують" наші поля та городи", - додав Резніченко.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. В результаті пошкоджено військовий об'єкт та два житлових будинки.
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