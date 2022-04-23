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Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Пошкоджена газова труба

Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія 23 квітня завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. В результаті дій окупантів пошкоджена газова труба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Маємо "приліт" у Дніпровському районі. Ракета прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 метри", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджена газова труба низького тиску. На щастя, ніхто з людей не постраждав. На місці удару працюють фахівці.

"Окупанти продовжують цілити по "стратегічним"об’єктам. "Демілітаризують" наші поля та городи", - додав Резніченко.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. В результаті пошкоджено військовий об'єкт та два житлових будинки.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України