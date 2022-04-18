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Оккупанты нанесли ракетный удар по дачному поселку под Днепром

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Днепр, Понедельник 18 апреля 2022 13:57
Оккупанты нанесли ракетный удар по дачному поселку под Днепром Фото: последствия ракетного удара по дачному поселку под Днепром (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты днем 18 апреля нанесли ракетный удар по дачному поселку под Днепром. В результате обстрела разрушены дома мирных жителей, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

По его словам, оккупанты нанесли удар по поселку в Днепровском районе около 13:40. Он отметил, что в этом районе никогда не было военных.

Резниченко добавил, что вражеская ракета попала в дачные дома. В результате удара никто не пострадал. Повреждены линии электропередач. Сейчас энергетики пытаются восстановить подачу электричества.

Напомним, сегодня Днепропетровская область подверглась ракетному удару. В результате обстрелов разрушена железнодорожная инфраструктура в Павлоградском районе, есть пострадавшие.

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