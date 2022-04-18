Оккупанты нанесли ракетный удар по дачному поселку под Днепром

Фото: последствия ракетного удара по дачному поселку под Днепром (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские оккупанты днем 18 апреля нанесли ракетный удар по дачному поселку под Днепром. В результате обстрела разрушены дома мирных жителей, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

По его словам, оккупанты нанесли удар по поселку в Днепровском районе около 13:40. Он отметил, что в этом районе никогда не было военных. Резниченко добавил, что вражеская ракета попала в дачные дома. В результате удара никто не пострадал. Повреждены линии электропередач. Сейчас энергетики пытаются восстановить подачу электричества.