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Окупанти завдали ракетного удару по дачному селищу під Дніпром

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Дніпро, Понеділок 18 квітня 2022 13:57
Окупанти завдали ракетного удару по дачному селищу під Дніпром Фото: наслідки ракетного удару по дачному селищу під Дніпром (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти вдень 18 квітня завдали ракетного удару по дачному селищу під Дніпром. В результаті обстрілу зруйновані будинки мирних жителів, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченка.

За його словами, окупанти завдали удару по селищу в Дніпровському районі близько 13:40. Він зазначив, що в цьому районі ніколи не було військових.

Резніченко додав, що ворожа ракета потрапила в дачні будинки. В результаті удару ніхто не постраждав. Пошкоджено лінії електропередач. Зараз енергетики намагаються відновити подачу електрики.

Нагадаємо, сьогодні Дніпропетровська область зазнала ракетного удару. В результаті обстрілів зруйнована залізнична інфраструктура в Павлоградському районі, є постраждалі.

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