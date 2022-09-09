Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области
Российские военные сегодня днем, 9 сентября, нанесли серию ракетных ударов по Чугуеву Харьковской области.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
По его словам, одна из ракет взорвалась рядом с медицинским учреждением. О пострадавших и характере разрушений в результате ракетного обстрела пока не сообщается.
Напомним, сегодня харьковчане сообщали о серии взрывов в городе. От удара пострадали 14 человек, из них трое детей. По предварительной информации, обстрел велся из РСЗО "Ураган".
Ранее мы писали, что россияне увеличили интенсивность ударов по Харькову и области. Это связано с наступлением украинских войск на данном направлении.
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