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Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области

Новина українською →
Харьков, Пятница 09 сентября 2022 18:53
Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области Фото: Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня днем, 9 сентября, нанесли серию ракетных ударов по Чугуеву Харьковской области.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

По его словам, одна из ракет взорвалась рядом с медицинским учреждением. О пострадавших и характере разрушений в результате ракетного обстрела пока не сообщается.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области

Напомним, сегодня харьковчане сообщали о серии взрывов в городе. От удара пострадали 14 человек, из них трое детей. По предварительной информации, обстрел велся из РСЗО "Ураган".

Ранее мы писали, что россияне увеличили интенсивность ударов по Харькову и области. Это связано с наступлением украинских войск на данном направлении.

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Харьков Чугуев ракетный удар Вторжение России в Украину
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