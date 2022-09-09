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Окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області

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Харків, П'ятниця 09 вересня 2022 18:53
Окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області Фото: окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вдень, 9 вересня, завдали серію ракетних ударів по Чугуєву Харківської області.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

За його словами, одна з ракет вибухнула поруч з медичним закладом. Про постраждалих і характер руйнувань в результаті ракетного обстрілу поки не повідомляється.

Нагадаємо, сьогодні харків'яни повідомляли про серії вибухів у місті. Від удару постраждали 14 осіб, з них троє дітей. За попередньою інформацією, обстріл вівся з РСЗВ "Ураган".

Раніше ми писали, що росіяни збільшили інтенсивність ударів по Харкову та області. Це пов'язано з наступом українських військ на даному напрямку.

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