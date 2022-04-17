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Оккупанты нанесли ракетный удар по Броварам. Возможны перебои с водой и светом

Фото: Россия нанесла ракетный удар по Броварам (tass)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска утром 17 апреля нанесли ракетный удар по Броварам (Киевская область). Под удар попали несколько инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Броваров Игоря Сапожко.

"Сегодня с самого утра были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие, возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением. Все службы работают в усиленном режиме", - сообщил он.

Напомним, ранее киевские власти предположили, что утренние звуки взрывов в столице были вызваны работой украинских средств противовоздушной обороны. Самих взрывов в Киеве не было.

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БроварыВойна России против Украины