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В Киеве утром слышали взрывы. В КГГА объяснили, в чем причина

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Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 09:03
В Киеве утром слышали взрывы. В КГГА объяснили, в чем причина Фото: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 апреля утром жители столицы слышали звуки взрывов. Местные власти предполагают, что это, скорее всего, была работа систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире телеканала "Рада".

Так, вечером и утром в городе раздавались сигналы воздушной тревоги. Однако первый заместитель мэра заверил, взрывов не было.

"Несмотря на то, что в Киеве вечером и утром звучали сигналы воздушной тревоги, в столице спокойно - никаких взрывов не было. Это, скорее всего, была работа противоракетной обороны", - рассказал Поворозник.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Вследствие этого часть Киевской области была обесточена.

Добавим, вчера, 16 апреля, Левый берег Киева подвергся обстрелу. В результате инцидента погиб один человек, еще несколько получили ранения.

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