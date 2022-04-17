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Окупанти завдали ракетного удару по Броварах. Можливі перебої з водою і світлом

Фото: Росія завдала ракетного удару по Броварах (tass)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська вранці 17 квітня завдали ракетного удару по Броварах (Київська область). Під удар потрапили кілька інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Броварів Ігоря Сапожка.

"Сьогодні з самого ранку були попадання в ряд інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу зберігати спокій, можливі перебої з електроенергією та водопостачанням. Всі служби працюють в посиленому режимі", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше київська влада припустила, що ранкові звуки вибухів у столиці були викликані роботою українських засобів протиповітряної оборони. Самих вибухів у Києві не було.

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БроварыВійна Росії проти України