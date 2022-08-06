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Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву: есть тяжелораненые

Фото: оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Николаеву (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты ночью в очередной раз ударили ракетами по Николаеву. В результате атак два человека тяжелоранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Ночью, 6 августа, около 03:30 враг нанес ракетные удары по городу. В результате тяжело ранены два человека. Также повреждены жилые здания. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", - написал он.

Напомним, что в Николаеве в ночь на 6 августа слышали звуки взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.

Добавим, вчера днем Николаев также подвергся вражеским ударам, из-за чего ранения получили более 20 человек.

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Николаевракетный удар