Оккупанты нанесли ракетные удары по Десне, есть погибшие и много раненых

Российские войска утром 17 мая 2022 года нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области. В результате есть погибшие и много раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.
"Сегодня недоброе утро в Черниговской области, враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно есть погибшие и много раненых. Немного позже дам детальную информацию", - отметил он.
По его словам, это означает, что война еще не ушла из Черниговской области.
Отметим, поселок Десна находится возле административной границы с Киевской областью. В нем базируется 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Напомним, в ночь на 17 мая также был нанесен ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области, который находится почти на границе с Польшей. Детальной информации о последствиях пока нет.
Ночью также во Львове слышали звуки взрывов, по воздушным целям работали средства ПВО.
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