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Окупанти завдали ракетних ударів по Десні, є загиблі та багато поранених

Фото: начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус (facebook viacheslav chaus)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська вранці 17 травня 2022 року завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. В результаті є загиблі і багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

"Сьогодні недобрий ранок у Чернігівській області, ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна. Там працюють рятувальники, правоохоронні органи. Попередньо є загиблі та багато поранених. Трохи пізніше дам детальну інформацію", - зазначив він.

За його словами, це означає, що війна ще не пішла з Чернігівської області.

Зазначимо, селище Десна знаходиться біля адміністративного кордону з Київською областю. У ньому базується 169-й навчальний центр Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, в ніч на 17 травня також було завдано ракетний удар по військовому об'єкту у Яворівському районі Львівської області, який знаходиться майже на кордоні з Польщею. Детальної інформації про наслідки поки немає.

Вночі також у Львові чули звуки вибухів, по повітряних цілях працювали засоби ППО.

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Черниговская областьВійна Росії проти України