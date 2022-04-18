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Оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Львову

Фото: мэр Львова Андрей Садовой (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска утром 18 апреля нанесли пять ракетных ударов по Львову. Последствия обстрела выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - отметил он.

В свою очередь глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий призвал не снимать последствия обстрелов на фото и видео, а также не распространять непроверенную информацию.

Напомним, сегодня утром российские войска также нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области. Украинские средства ПВО сбили 60% выпущенных ракет.

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ЛьвовВойна России против Украины