Оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Львову

Российские войска утром 18 апреля нанесли пять ракетных ударов по Львову. Последствия обстрела выясняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.
"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - отметил он.
В свою очередь глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий призвал не снимать последствия обстрелов на фото и видео, а также не распространять непроверенную информацию.
Напомним, сегодня утром российские войска также нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области. Украинские средства ПВО сбили 60% выпущенных ракет.
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