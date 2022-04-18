Окупанти завдали п'ять ракетних ударів по Львову

Російські війська вранці 18 квітня завдали п'ять ракетних ударів по Львову. Наслідки обстрілу з'ясовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.
"5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Більш детальну інформацію з'ясовуємо", - зазначив він.
У свою чергу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав не знімати наслідки обстрілів на фото і відео, а також не поширювати неперевірену інформацію.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська також завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області. Українські засоби ППО збили 60% випущених ракет.
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