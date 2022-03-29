Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области: есть раненый

"10:50 несколько вражеских ракетных ударов по нашей области. В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен. В Павлограде попали виадук. Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет", - написал он.

Напомним, сегодня российские оккупанты утром во вторник, 29 марта, обстреляли Николаев. Вражеские снаряды попали в девятиэтажное здание облгосадминистрации.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 34 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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