Окупанти завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області: є поранений

"10:50 кілька ворожих ракетних ударів по нашій області. У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено. У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти зранку у вівторок, 29 березня, обстріляли Миколаїв. Ворожі снаряди влучили в дев’ятиповерхову будівлю облдержадміністрації.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 34 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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