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Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области: есть раненый

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Днепропетровская область, Вторник 29 марта 2022 11:10
Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области: есть раненый Фото: голова Дніпропетровської ОГА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 марта российско-оккупационные войска нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области. Один человек ранен, жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"10:50 несколько вражеских ракетных ударов по нашей области. В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен. В Павлограде попали виадук. Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет", - написал он.

Напомним, сегодня российские оккупанты утром во вторник, 29 марта, обстреляли Николаев. Вражеские снаряды попали в девятиэтажное здание облгосадминистрации.

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