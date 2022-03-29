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Окупанти завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області: є поранений

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Дніпропетровська область, Вівторок 29 березня 2022 11:10
Окупанти завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області: є поранений Фото: глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 березня російсько-окупаційні війська завдали декілька ракетних ударів по Дніпропетровській області. Одну людину поранено, жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"10:50 кілька ворожих ракетних ударів по нашій області. У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено. У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти зранку у вівторок, 29 березня, обстріляли Миколаїв. Ворожі снаряди влучили в дев’ятиповерхову будівлю облдержадміністрації.

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