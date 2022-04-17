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Оккупанты нанесли несколько обстрелов системами залпового огня по Херсонской области, - Вилкул

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Воскресенье 17 апреля 2022 06:54
Оккупанты нанесли несколько обстрелов системами залпового огня по Херсонской области, - Вилкул Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что российские военные 16 апреля нанесли несколько обстрелов системами залпового огня по прифронтовым селам Херсонской области и в районе сел Криворожского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вилкула.

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили некоторые дома и фермы, но жертв, к счастью, нет. При этом ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе стабильная и находится под контролем ВСУ.

"Мы также восстанавливаем жизнедеятельность населённых пунктов севера Херсонской области, которые были освобождены украинской армией от оккупантов", - отметил Вилкул.

Он также рассказал, что украинские военные эффективно продолжают уничтожать живую силу и технику противника.

Напомним, вчера, 16 апреля, российские военные в очередной раз обстреляли Харьков, результате чего погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.

Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о том, что войска РФ за сутки повредили 10 объектов инфраструктуры в области.

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