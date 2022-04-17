Оккупанты нанесли несколько обстрелов системами залпового огня по Херсонской области, - Вилкул

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что российские военные 16 апреля нанесли несколько обстрелов системами залпового огня по прифронтовым селам Херсонской области и в районе сел Криворожского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вилкула.

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили некоторые дома и фермы, но жертв, к счастью, нет. При этом ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе стабильная и находится под контролем ВСУ.

"Мы также восстанавливаем жизнедеятельность населённых пунктов севера Херсонской области, которые были освобождены украинской армией от оккупантов", - отметил Вилкул.

Он также рассказал, что украинские военные эффективно продолжают уничтожать живую силу и технику противника.