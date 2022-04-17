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Окупанти завдали кілька обстрілів системами залпового вогню по Херсонській області, - Вілкул

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Неділя 17 квітня 2022 06:54
Окупанти завдали кілька обстрілів системами залпового вогню по Херсонській області, - Вілкул Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що російські військові 16 квітня завдали кілька обстрілів системами залпового вогню по прифронтових селах Херсонської області і в районі сіл Криворізького району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вілкула.

За його словами, в результаті обстрілів пошкодження отримали деякі будинки і ферми, але жертв, на щастя, немає. При цьому ситуація в Кривому Розі і Криворізькому регіоні стабільна і знаходиться під контролем ЗСУ.

"Ми також відновлюємо життєдіяльність населених пунктів півночі Херсонської області, які були звільнені українською армією від окупантів", - зазначив Вілкул.

Він також розповів, що українські військові ефективно продовжують знищувати живу силу і техніку противника.

Нагадаємо, вчора, 16 квітня, російські військові в черговий раз обстріляли Харків, внаслідок чого загинув один мирний житель, ще двоє отримали поранення.

Раніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів про те, що війська РФ за добу пошкодили 10 об'єктів інфраструктури в області.

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